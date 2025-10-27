Массовая авария произошла в центре Петербурга
В ночь на понедельник в историческом центре Петербурга столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент зафиксирован на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. По имеющимся данным, участниками аварии стали пять легковых автомобилей. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины и детали произошедшего.
Ранее смертельная авария произошла в Дагестане. В результате ДТП погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева.
Читайте также: