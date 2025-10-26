В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и школьницу на «зебре»
В городе Алатырь Чувашской Республики произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Ford Focus сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.
Инцидент случился на улице Гагарина. По информации ГИБДД, 30-летний водитель совершил наезд на 77-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. Обе жертвы скончались на месте до приезда скорой помощи.
В ведомстве подчеркнули, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Медики выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на месте происшествия. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
