В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и школьницу на «зебре»

26 октября 2025, 20:01

В Алатыре пьяный водитель сбил насмерть женщину и девочку на пешеходном переходе

Фото: Istock/Pavel Kostenko

В городе Алатырь Чувашской Республики произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Ford Focus сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.