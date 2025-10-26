Под Ярославлем автомобиль съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

26 октября 2025, 22:55

В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, среди них ребёнок

Фото: Istock/z1b

В Ростовском районе Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Среди них — водитель, три взрослых пассажира и один несовершеннолетний. Информацию подтвердила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.