Под Ярославлем автомобиль съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие
В Ростовском районе Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Среди них — водитель, три взрослых пассажира и один несовершеннолетний. Информацию подтвердила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент случился 26 октября, примерно в 16:40. Автомобиль Skoda двигался по седьмому километру автодороги Петровское — Караш — Заозерье. Водитель не справился с управлением на указанном участке трассы. В результате машина сначала наехала на дорожный знак, а затем съехала в придорожный кювет и перевернулась.
На место происшествия оперативно выехали экипажи ДПС, скорая медицинская помощь и спасательные службы. Медики осмотрели всех пострадавших и зафиксировали у них травмы различной степени тяжести.
После этого всех пятерых госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.
