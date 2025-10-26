Российские подростки разбились в аварии, устроенной их другом-водителем без прав

26 октября 2025, 21:20

В Тобольске водитель без прав стал виновником ДТП, есть погибшая

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тобольске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх подростков. Как сообщили в региональном ГИБДД, авария случилась около двух часов ночи возле рынка «Северный».