Российские подростки разбились в аварии, устроенной их другом-водителем без прав
В Тобольске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх подростков. Как сообщили в региональном ГИБДД, авария случилась около двух часов ночи возле рынка «Северный».
По предварительной информации, 18-летний парень за рулём автомобиля ВАЗ-21140 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan Qashqai. После этого ВАЗ врезался в опору освещения.
Водитель, который не имел права управления транспортным средством, и двое его пассажиров 15 и 17 лет получили тяжёлые травмы. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, 17-летняя девушка скончалась от полученных повреждений.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
