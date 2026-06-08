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Массовая давка случилась в центре Москвы на фоне бесплатной косметики

Давка на фоне бесплатной косметики произошла из-за подростков в центре Москвы
Фото: istockphoto/vadimguzhva

В центре Москвы на Новом Арбате произошла массовая давка из-за раздачи бесплатной косметики. Один из брендов объявил акцию, по которой посетители могли бесплатно набрать продукцию совочком, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



У входа в магазин собралась огромная очередь, в основном из детей и подростков. При попытке пройти внутрь началась давка.

На место прибыли скорая, Росгвардия и полиция. Сотрудникам магазина потребовалась помощь правоохранителей для усмирения толпы.

Очевидцы сообщили, что одного из представителей бренда задержали и посадили в полицейский автомобиль. Данных о пострадавших на текущий момент нет.

Никита Кротов

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