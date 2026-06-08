Массовая давка случилась в центре Москвы на фоне бесплатной косметики
В центре Москвы на Новом Арбате произошла массовая давка из-за раздачи бесплатной косметики. Один из брендов объявил акцию, по которой посетители могли бесплатно набрать продукцию совочком, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
У входа в магазин собралась огромная очередь, в основном из детей и подростков. При попытке пройти внутрь началась давка.
На место прибыли скорая, Росгвардия и полиция. Сотрудникам магазина потребовалась помощь правоохранителей для усмирения толпы.
Очевидцы сообщили, что одного из представителей бренда задержали и посадили в полицейский автомобиль. Данных о пострадавших на текущий момент нет.
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