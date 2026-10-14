В Тульской области мальчик угодил в бетономешалку и едва не потерял пальцы
В Тульской области девятилетний мальчик получил тяжелую травму руки, попав кистью в бетономешалку. Об этом стало известно 14 октября.
Как сообщает Myslo со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, инцидент произошел, когда ребенок помогал отцу по хозяйству. Родители немедленно повезли сына в больницу по трассе М2 «Крым», однако из-за высокой загруженности дороги быстро добраться до Тулы не получалось. Тогда отец мальчика обратился за помощью к инспекторам ДПС.
Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль с пострадавшим до Тульской областной детской клинической больницы. Благодаря оперативным действиям ребенку вовремя оказали медицинскую помощь — сейчас у его руки есть шанс на восстановление.
Ранее двухлетний мальчик получил ожоги, упав на чайник с кипящей водой. Подробности — в нашем материале.
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