В Тульской области мальчик угодил в бетономешалку и едва не потерял пальцы

14 октября 2026, 17:59

В Тульской области 9-летний мальчик едва не потерял пальцы из-за бетономешалки

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Тульской области девятилетний мальчик получил тяжелую травму руки, попав кистью в бетономешалку. Об этом стало известно 14 октября.