В Томске произошел пожар на плиточном заводе: выясняются причины

14 октября 2026, 18:10

В Томске прокуратура выясняет причины пожара на плиточном заводе

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Прокуратура Томской области взяла на контроль установление причин крупного пожара, произошедшего на заводе по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.





Ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что на заводе горит оборудование. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. По предварительным данным, людей в момент пожара на территории предприятия не было.





«Произошло возгорание в сушильном цехе завода по производству ориентированно-стружечных плит на Кузовлевском тракте, 8/1 в Томске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявила собеседница агентства.