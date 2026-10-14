В Томске произошел пожар на плиточном заводе: выясняются причины
В Томске прокуратура выясняет причины пожара на плиточном заводе
Прокуратура Томской области взяла на контроль установление причин крупного пожара, произошедшего на заводе по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что на заводе горит оборудование. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. По предварительным данным, людей в момент пожара на территории предприятия не было.
«Произошло возгорание в сушильном цехе завода по производству ориентированно-стружечных плит на Кузовлевском тракте, 8/1 в Томске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявила собеседница агентства.Перед этим завод пиротехники загорелся в российском регионе. Подробности — в нашем материале.