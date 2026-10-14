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Российская школьница создала канал и попала под статью о терроризме

В Кузбассе школьница получила 5,6 года условно за канал о терроризме
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Кузбассе суд вынес приговор малолетней жительнице. Девушку признали виновной в участии в деятельности террористической организации.



Как установили следствие и судебная инстанция, с января по ноябрь 2024 года несовершеннолетняя создала в мессенджере канал, пишет VSE42.RU. Там она активно поддерживала и пропагандировала идеологию движения, которое отрицает общепринятые принципы морали, а также публиковала изображения с деструктивным контентом.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)» — говорится в сообщении СУ СК по Кузбассу.
Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Кемеровской области. Суд назначил фигурантке пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Никита Кротов

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