Российская школьница создала канал и попала под статью о терроризме

14 октября 2026, 17:39

В Кузбассе школьница получила 5,6 года условно за канал о терроризме

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Кузбассе суд вынес приговор малолетней жительнице. Девушку признали виновной в участии в деятельности террористической организации.





Как установили следствие и судебная инстанция, с января по ноябрь 2024 года несовершеннолетняя создала в мессенджере канал, пишет VSE42.RU. Там она активно поддерживала и пропагандировала идеологию движения, которое отрицает общепринятые принципы морали, а также публиковала изображения с деструктивным контентом.





«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)» — говорится в сообщении СУ СК по Кузбассу.