На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя

Тургруппу из 12 человек, включая десятерых подростков, ищут в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что детей в возрасте от 14 до 17 лет сопровождали двое взрослых. Пропавшие туристы вышли на маршрут в минувшую субботу, 20 июля.