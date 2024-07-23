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На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя

23 июля 2024, 08:27
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В городе Кореновске в Краснодарском крае около 60 человек вышли на акцию в ответ на нападение курда на местного жителя. Об этом информирует РИА Новости.
В интернете появилось видео, где по улицам Кореновска в Краснодарском крае идет толпа и кричит «Один за всех, и все за одного» и «Русские, вперед».

По данным источника, в Кореновске произошла драка. Курды стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель решил сделать им замечание. На этом фоне завязалась драка. Мужчину избили, он вызвал полицию. Сообщается, что задержанный курд пытался сопротивляться.



В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Его арестовали на 5 суток. Помимо этого, на него собирают материал по факту применения насилия в отношении представителя власти. Как стало известно, он ударил рукой и ногой одного из сотрудника полиции в голову.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Уточняется, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#драка
#видео
#хулиганство
#машины
В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников
Развозжаев: ПВО и РЭБ ликвидировали более 15 БПЛА
23 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/e-crow

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, было уничтожено более 15 беспилотников, но ни один объект в городе не пострадал.

21 июля губернатор Севастополя предупредил жителей города о ракетной опасности.

Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#севастополь
#губернатор
#бпла
#пво
#украина
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В Санкт-Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова
В Петербурге 23 июля состоится предварительное слушание по делу Игоря Талькова
23 июля 2024, 04:08

Фото: istockphoto/utah778

Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительные слушания по уголовному делу Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, передает информационное агентство ТАСС.
По словам руководителя объединенного пресс-отдела судов города Дарьи Лебедевой, предварительное слушание всегда проходит за закрытыми дверями.

Обвиняемый Валерий Шляфман скрывается в Израиле с 1992 года. Он обвиняется по части 2 статьи 15, п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство»), п. "д" статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни людей способом»).

8 июля Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела 33-летней давности. Следственный комитет считает, что во дворце спорта «Юбилейный» произошел закулисный конфликт из-за очередности выхода Талькова и Азизы на сцену. Шляфман, брат которого находился в уголовном розыске в 1990-е годы, открыл огонь по телохранителю певца, но попал в Талькова.

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В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО

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#санкт-петербург
#суд
#убийство
#певец
#израиль
#уголовное дело
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В Белгородской области ограничили въезд в ряд сел
23 июля 2024, 01:51

Фото: iStock/zabelin

С 23 июля в 14 приграничных сел Белгородской области, где сложилась наиболее сложная обстановка, планируется ограничение и установка контрольно-пропускных пунктов, губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Недавно мы приняли решение ограничить въезд еще в 14 населенных пунктов», – сообщилгубернатор.

Уточняется, что под селами подразумеваются такие населенные пункты, как Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безыменое, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергиелва.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с беспилотника по трем автомобилям в Белгородской области. В результате два водителя получили ранения.

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#село
#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#всу
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СК России подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО
23 июля 2024, 00:56

Фото: Sayan_Moongklang

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о расследовании убийства ветерана специальной военной операции (СВО) в Армавире после задержания тех, кто вел расследование, передает Telegram-канал «Следком».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах», – сообщается в материале.

В СК подтвердили, что предполагаемые сотрудники правоохранительных органов скрыли преступление.

О задержании следователей ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, оперативники не приняли должных мер по розыску и задержанию подозреваемого, напавшего с ножом на ветерана СВО. Задержанного обвиняют в превышении полномочий и сокрытии инцидента.

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#сво
#преступление
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Появились детали убийства экс-депутата Рады Фарион
23 июля 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион готовилось не менее месяца, сообщает Telegram-канал «Общественное».
Следствие исследует рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции есть основания полагать, что в Фарион стрелял молодой человек, находящийся в розыске.

Ранее МВД Украины объявило подозреваемого в розыск. Подозреваемому, который предположительно убил бывшего депутата Рады, на вид около 20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения.

Следствие считает, что основной мотивацией преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.

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#мвд
#украина
#розыск
#убийство
#депутат
#верховная рада
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Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке
Экс-депутата Фарион убил профессионал, на месте обнаружили гильзу 9 мм
22 июля 2024, 23:08

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал, который не в первый раз берет в руки оружие, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».
Также отмечается, что на месте происшествия были найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. По последним данным следствия, преступление было заказным, и нельзя исключать возможность того, что у напавшего были сообщники.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило подозреваемого в розыск и выдало по нему ориентировку.

Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.

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#преступление
#нападение
#покушение
#украина
#верховная рада
#депутат
#убийство
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Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС
22 июля 2024, 21:14

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Тургруппу из 12 человек, включая десятерых подростков, ищут в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что детей в возрасте от 14 до 17 лет сопровождали двое взрослых. Пропавшие туристы вышли на маршрут в минувшую субботу, 20 июля.
«На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего восемь специалистов и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рязанские спасатели локализовали возгорание прессованной макулатуры на улице Связи. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма было видно по соседству с Рязанью в областном районе.

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#россия
#мчс
#дети
#новости
#туристы
#подростки
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Осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь
22 июля 2024, 20:03

Фото: istockphoto/sakhorn38

Гражданин Германии Рико Кригер, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Решение суда вступило в законную силу, говорится в сообщении.
«Обвиняемый Кригер Рико не стал обжаловать приговор по делу о терроризме, наемничестве, агентурной деятельности. Приговор вступил в силу, – пишет издание.
Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

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#приговор
#сво
#всу
#наемники
#германия
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В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника спецоперации из ее магазина
СК РФ: вдову бойца СВО выгнал арендатор из ее же магазина в Истре
22 июля 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Dzurag

Вдову бойца спецоперации выгнал из ее же магазина арендатор. Об этом в Telegram-канале сообщил Следком. Все случилось в подмосковной Истре.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что злоумышленник забрал себе всю выручку из кассы, а также ключи владелицы магазина, а торговать тем, что осталось, продолжил сам.

Дело находится под контролем центрального аппарата Следкома. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ведении уголовного производства.

Ранее сообщалось, что боец СВО попросил защитить его родителей от нападок со стороны соседей.

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