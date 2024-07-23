На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В городе Кореновске в Краснодарском крае около 60 человек вышли на акцию в ответ на нападение курда на местного жителя. Об этом информирует РИА Новости.
В интернете появилось видео, где по улицам Кореновска в Краснодарском крае идет толпа и кричит «Один за всех, и все за одного» и «Русские, вперед».
По данным источника, в Кореновске произошла драка. Курды стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель решил сделать им замечание. На этом фоне завязалась драка. Мужчину избили, он вызвал полицию. Сообщается, что задержанный курд пытался сопротивляться.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Его арестовали на 5 суток. Помимо этого, на него собирают материал по факту применения насилия в отношении представителя власти. Как стало известно, он ударил рукой и ногой одного из сотрудника полиции в голову.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Уточняется, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным источника, в Кореновске произошла драка. Курды стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель решил сделать им замечание. На этом фоне завязалась драка. Мужчину избили, он вызвал полицию. Сообщается, что задержанный курд пытался сопротивляться.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Его арестовали на 5 суток. Помимо этого, на него собирают материал по факту применения насилия в отношении представителя власти. Как стало известно, он ударил рукой и ногой одного из сотрудника полиции в голову.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Уточняется, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова