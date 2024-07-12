В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

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В Башкирии мигранты открыли нелегальную религиозную школу. В ней они практиковали физические наказания воспитанников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что медресе открыли в Уфе двое граждан Таджикистана. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Рассказал об этом ребенок, который смог сбежать. Обоих мигрантов задержали.
Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова