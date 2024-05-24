Массовая драка при участии военных произошла в Одессе

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Массовая драка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мирными жителями произошла в одесском курортном районе Аркадия, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Как отмечают источники издания, причина драки неизвестна.
Судя по кадрам с места происшествия, в драке участвовали десятки человек, при этом гражданских жителей было больше военных.
Ранее, в феврале, в украинских Сумах активисты радикального движения «Национальный корпус»* и «Правого сектора»* устроили между собой масштабную потасовку со стрельбой. После словесной перепалки завязалась драка, в которой участвовало до 50 человек.
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* запрещено в России
** запрещено в России
«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», – уточнили они.
Судя по кадрам с места происшествия, в драке участвовали десятки человек, при этом гражданских жителей было больше военных.
Ранее, в феврале, в украинских Сумах активисты радикального движения «Национальный корпус»* и «Правого сектора»* устроили между собой масштабную потасовку со стрельбой. После словесной перепалки завязалась драка, в которой участвовало до 50 человек.
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* запрещено в России
** запрещено в России
Александр Климов