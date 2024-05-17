В Одессе прогремел взрыв после объявления ракетной опасности

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Власти Одессы сообщили о взрыве в регионе после объявления воздушной тревоги. Об этом пишет издание «Страна».
Также информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов.
Кроме того, сообщается о взрыве в Харькове. Сигналы оповещения населения также прозвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В настоящее время информации о поврежденных объектах на территории Украины нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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В Харькове прозвучал взрыв
«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщается о взрыве в Харькове. Сигналы оповещения населения также прозвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В настоящее время информации о поврежденных объектах на территории Украины нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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Анастасия Хохлова