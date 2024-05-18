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Российские войска поразили логистические центры украинской армии. Об этом источник в силовых структурах сообщил ТАСС.
Отмечается, что минувшей ночью ВС РФ поразили логистические центры ВСУ в Одесской области.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санитарная зона может приблизиться к границе Украины с Польшей и даже расшириться за её пределы. Такое развитие событий возможно в том случае, если западные союзники Киева отправят дальнобойные ракеты для ВСУ. В настоящее время поставляемые ракеты модели Storm Shadow/SCALP-EG не могут ударять дальше 550 километров. Однако более мощное оружие будет создавать серьёзные угрозы для безопасности России.
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Анастасия Чинкова