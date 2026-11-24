Массовая драка произошла на Чемпионате мира по «карликовому футболу»
Массовая драка произошла на Чемпионате мира по мини-футболу среди низкорослых спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Потасовка вспыхнула после матча сборных Марокко и Колумбии, который завершился вничью. Сначала футболисты обменивались мелкими претензиями, но после финального свистка конфликт перерос в серьёзную драку. Марокканцам не понравилось, как бурно соперники радовались ничьей. Разнимать участников драки пришлось полицейским.
Второй в истории Кубок мира по мини-футболу среди людей низкого роста проходит в марокканских городах Рабат и Кенитра с 20 по 30 ноября. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.
По регламенту на поле могут выходить игроки ростом до 140 см, при этом в заявку разрешено включать двух футболистов ростом до 149 см. Ворота на соревнованиях устанавливают примерно на 30 см ниже стандартных для мини-футбола.
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