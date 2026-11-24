24 ноября 2026, 01:51

SHOT: Массовая драка произошла на Чемпионате мира по мини-футболу среди карликов

Фото: iStock/matimix

Массовая драка произошла на Чемпионате мира по мини-футболу среди низкорослых спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.