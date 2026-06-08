Массовая драка произошла на выпускном с участием полицейских, выпускников и родителей
В США выпускной закончился массовой дракой с участием полицейских
В США в ходе церемонии вручения дипломов в средней школе произошла массовая потасовка с участием полицейских, выпускников и их родителей. Инцидент закончился арестами, сообщает New York Post.
По информации СМИ, конфликт спровоцировала ссора между одним из выпускников и другим молодым человеком. Выпускника оперативно задержала полиция, однако в ситуацию вмешались его родственники.
«Они решили вмешаться», — прокомментировал лейтенант полиции Кермана Уил Баркома.
В ходе последовавшей драки одна из выпускниц ударила полицейского и оказала сопротивление при задержании. В итоге четверых человек арестовали. Двум несовершеннолетним предъявили обвинения в подстрекательстве к драке. Пожилому мужчине инкриминируют воспрепятствование правосудию, ещё одной женщине — сопротивление сотруднику правопорядка. Выпускники назвали случившееся досадным происшествием, омрачившим праздник.