Массовая драка произошла на выпускном с участием полицейских, выпускников и родителей

08 июня 2026, 19:20

В США выпускной закончился массовой дракой с участием полицейских

Фото: istockphoto/Ajax9

В США в ходе церемонии вручения дипломов в средней школе произошла массовая потасовка с участием полицейских, выпускников и их родителей. Инцидент закончился арестами, сообщает New York Post.





По информации СМИ, конфликт спровоцировала ссора между одним из выпускников и другим молодым человеком. Выпускника оперативно задержала полиция, однако в ситуацию вмешались его родственники.





«Они решили вмешаться», — прокомментировал лейтенант полиции Кермана Уил Баркома.