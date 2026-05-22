На свадьбе в Москве вспыхнула массовая драка мигрантов
Полицейские задержали 33 человека после массовой драки на свадьбе на юго-востоке Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД России.
Инцидент произошел возле торговых объектов на улице Юных Ленинцев. В правоохранительные органы поступило сообщение о нарушении общественного порядка, в связи с чем на место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по району Текстильщики.
Согласно данным полиции, конфликт возник между гостями, которые отмечали свадьбу в кафе. Словесная перепалка переросла в массовую драку на улице. В МВД подчеркнули, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Первоначально правоохранители задержали 25 участников конфликта, все они были приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили и арестовали еще восьмерых участников драки.
В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Трое из них привлечены к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации. Одному из них назначено административное выдворение.
Кроме того, в отношении шести участников конфликта следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемых заключили под стражу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
