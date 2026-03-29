Массовая драка произошла в Дагестане, нескольких человек госпитализировали

29 марта 2026, 22:25

Троих человек госпитализировали после массовой драки в Дагестане

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Шамильском районе Дагестана произошёл конфликт между местными жителями, завершившийся массовой дракой и госпитализацией пострадавших. Об этом сообщили в региональном МВД.