Массовая драка произошла в Дагестане, нескольких человек госпитализировали
В Шамильском районе Дагестана произошёл конфликт между местными жителями, завершившийся массовой дракой и госпитализацией пострадавших. Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным полиции, инцидент произошёл на окраине села Нижний Батлух. Четверо жителей в возрасте от 18 до 44 лет во время ссоры избили 49-летнего односельчанина. Причиной конфликта стал автомобиль потерпевшего, который, по его словам, был припаркованным у дома на короткое время и перекрыл проезд по узкой улице.
Из-за возникшего препятствия другой водитель не смог проехать, что привело к словесной перепалке между участниками, переросшей в драку. На следующий день конфликт получил продолжение — шестеро местных жителей решили вступиться за своего знакомого и избили его оппонентов. В результате троих мужчин с различными травмами доставили в больницу.
Всех участников происшествия задержали для дальнейшего разбирательства.
