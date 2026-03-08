Жесткая драка петербуржцев в салоне автобуса попала на видео

08 марта 2026, 18:16

В Петербурге на видео сняли драку курьера и пассажира в салоне автобуса

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт‑Петербурге в автобусе № 206 произошла драка из‑за мото‑скутера, с которым в салон зашел курьер продуктового магазина. Об инциденте сообщил Telegram‑канал «ДТП и ЧП СПб».