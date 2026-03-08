Жесткая драка петербуржцев в салоне автобуса попала на видео
В Санкт‑Петербурге в автобусе № 206 произошла драка из‑за мото‑скутера, с которым в салон зашел курьер продуктового магазина. Об инциденте сообщил Telegram‑канал «ДТП и ЧП СПб».
По данным источника, одна из пассажирок возмутилась тем, что мужчина вошел в общественный транспорт со скутером, и устроила с ним громкий конфликт, не подбирая выражений. Перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой женщина травмировала курьера. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Ранее в американском штате Джорджия учитель попал в больницу после неудачного розыгрыша учеников. Спасти его не смогли.У мужчины осталась семья.
Кроме того, в Томской области россиянка спряталась от штрафа в землянке.
Читайте также: