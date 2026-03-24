Массовая драка произошла посреди дороги в российском городе

24 марта 2026, 12:07

Mash: массовая драка произошла на дороге в Новосибирске

Массовая потасовка произошла прямо на проезжей части в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.





Инцидент произошел в ночь на 22 марта, очевидцы засняли его на видео. На кадрах видно, как группа мужчин дерется посреди дороги. Конфликт разворачивается рядом с припаркованными машинами.

«Кто-то вместо оружия использовал цветок из шариков», – говорится в посте.