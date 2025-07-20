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Массовая драка произошла возле бара в российском городе

Массовая драка произошла у бара Topka в Челябинске
Фото: iStock/globalmoments

Массовая драка произошла возле входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.



Момент потасовки запечатлела уличная камера видеонаблюдения. Как кадрах видно, что рядом с заведением находятся около десяти человек. Сначала один из них, парень в белой толстовке, получает удар со спины. Затем агрессивное поведение наблюдается с его стороны. В какой-то момент к потасовке подключаются остальные, и двое ее участников падают на тротуар.

По словам очевидца, все произошло около 05:30 утра 20 июля. Вскоре на место прибыли машины полиции и скорой помощи. Правоохранители в беседе с изданием уточнили, что конфликт обошелся без жертв, но 37-летий мужчина был госпитализирован с травмой головы.


Лидия Пономарева

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