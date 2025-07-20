Массовая драка произошла возле бара в российском городе

20 июля 2025, 12:07

Массовая драка произошла у бара Topka в Челябинске

Фото: iStock/globalmoments

Массовая драка произошла возле входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.