Момент жесткого ДТП в Дагестане, в котором пострадали 18 детей, попал на видео
В Дагестане в ДТП с грузовиком пострадали 18 детей и трое взрослых. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав кадры с места происшествия.
Как видно на записи, УАЗ-3303 опрокинуло на бок на повороте — водитель потерял контроль над управлением, в результате чего маленькие пассажиры вылетели из машины. Все они были госпитализированы. Трое получили тяжелые травмы, их доставили вертолетом в Махачкалу.
Отмечается, что прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Тем временем следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, авария произошла днем минушей субботы, 19 июля, в селе Салта Гунибского района.
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