«Страшная красота»: на французский Реюньон обрушились потоки лавы

Потоки извергающегося вулкана перекрыли трассу на острове во Франции
Фото: iStock/Vershinin-M

Вулкан Питон‑де‑ла‑Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон, продолжает бушевать. Лавовые потоки впервые за два десятилетия достигли вод Индийского океана, передает Телеграм-канал SHOT.



Столкновение раскаленной лавы с морской водой вызывает масштабную реакцию — в атмосферу выбрасываются огромные объемы пара и токсичных газов. В связи с этим власти острова объявили режим тревоги и оперативно закрыли доступ к прибрежным зонам, признанным опасными для посещения.

Ситуация осложняется и другими последствиями извержения. Ранее километровые потоки лавы перерезали ключевую прибрежную трассу. Из‑за этого автомобильное движение на острове полностью остановилось.

Питон‑де‑ла‑Фурнез известен как один из самых активных вулканов в мире. Примечательно, что в последние годы он находился в состоянии относительного покоя, и нынешнее мощное извержение стало неожиданным напоминанием о его силе.

Александр Огарёв

