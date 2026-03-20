«Страшная красота»: на французский Реюньон обрушились потоки лавы
Вулкан Питон‑де‑ла‑Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон, продолжает бушевать. Лавовые потоки впервые за два десятилетия достигли вод Индийского океана, передает Телеграм-канал SHOT.
Столкновение раскаленной лавы с морской водой вызывает масштабную реакцию — в атмосферу выбрасываются огромные объемы пара и токсичных газов. В связи с этим власти острова объявили режим тревоги и оперативно закрыли доступ к прибрежным зонам, признанным опасными для посещения.
Ситуация осложняется и другими последствиями извержения. Ранее километровые потоки лавы перерезали ключевую прибрежную трассу. Из‑за этого автомобильное движение на острове полностью остановилось.
Питон‑де‑ла‑Фурнез известен как один из самых активных вулканов в мире. Примечательно, что в последние годы он находился в состоянии относительного покоя, и нынешнее мощное извержение стало неожиданным напоминанием о его силе.
