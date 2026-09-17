Массовая драка с поножовщиной произошла в ТЦ вблизи Пятницкого шоссе в Москве — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в нанесении ножевых ранений во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вблизи Пятницкого шоссе. Патрулировавшие территорию росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в одном из торговых центров. Прибыв на место, сотрудники установили, что трое молодых людей вошли в салон связи и в грубой форме потребовали от продавцов пополнить баланс мобильного телефона. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.
На помощь сотрудникам магазина пришли коллеги из соседних отделов. В ходе драки один из участников конфликта достал нож и несколько раз ударил 32-летнего работника торговой точки в грудь. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.
В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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