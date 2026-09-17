Массовая драка с поножовщиной произошла в ТЦ вблизи Пятницкого шоссе в Москве — видео

17 сентября 2026, 11:36

Росгвардейцы задержали 22-летнего юношу после драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в нанесении ножевых ранений во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.