Массовая драка с участием мигрантов произошла на площадке в Краснодаре

Фото: iStock/mrohana
Массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».
Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Тогда на улицу вышли родители местных ребят с требованием освободить территорию.
К словесному конфликту присоединились родители-мигранты, и ситуация переросла в массовую драку. По словам очевидца, из-за большого количества мигрантов район, где произошло побоище, стал настоящим гетто.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Читайте также:
В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга
Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета
К словесному конфликту присоединились родители-мигранты, и ситуация переросла в массовую драку. По словам очевидца, из-за большого количества мигрантов район, где произошло побоище, стал настоящим гетто.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Читайте также:
В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга
Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета
Екатерина Коршунова