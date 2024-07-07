Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга

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Загадочная смерть супругов произошла в Питере: тела мужчины-наркодилера и его жены обнаружили на съёмной квартире с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, хозяйка квартиры в посёлке Парголово никак не могла связаться с семейной парой, которая около месяца назад арендовала у неё жильё. Прибывшие на место полицейские нашли тела 24-летней девушки и её 25-летнего супруга с травмами головы.
По предварительным данным, молодые люди могли покончить с собой. На месте происшествия были найдены два пистолета со стёртыми номерами. Оружие, согласно экспертизе, не зарегистрировано на погибших.
Известно, что супруги приехали из Сахалинской области, 25-летний мужчина находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.
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По предварительным данным, молодые люди могли покончить с собой. На месте происшествия были найдены два пистолета со стёртыми номерами. Оружие, согласно экспертизе, не зарегистрировано на погибших.
Известно, что супруги приехали из Сахалинской области, 25-летний мужчина находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.
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Екатерина Коршунова