В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой

Фото: istock / A_N
Возле кальянной в Солнечногорске Московской области произошла массовая драка со стрельбой.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, примерно в 00:40 очевидец услышал громкие крики около кальянной-бара «Гараж» в рабочем посёлке Андреевка. Как утверждает свидетель происходящего, в драке принимало участие порядка 30 человек. Также местные жители услышали 3–4 выстрела.
Причины потасовки на данный момент неизвестны. Также нет сведений о пострадавших
На место инцидента выдвинулись сотрудники МВД.
Ранее в Башкирии был задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Причины потасовки на данный момент неизвестны. Также нет сведений о пострадавших
На место инцидента выдвинулись сотрудники МВД.
Ранее в Башкирии был задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак