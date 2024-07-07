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Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета

07 июля 2024, 12:12
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

42-летний посетитель гипермаркета в Санкт-Петербурге ударил 29-летнего знакомого топором по голове, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Что стало причиной ссоры, в результате которой мужчина нанес множественные удары по голове топором оппоненту, выясняют правоохранители.



Злоумышленник задержан. По данным «Фонтанки», нападавшим оказался вернувшийся из зоны СВО боец, однако эта информация не подтверждена.

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#санкт-петербург
Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга
07 июля 2024, 13:06

Фото: iStock/aradaphotography

Загадочная смерть супругов произошла в Питере: тела мужчины-наркодилера и его жены обнаружили на съёмной квартире с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, хозяйка квартиры в посёлке Парголово никак не могла связаться с семейной парой, которая около месяца назад арендовала у неё жильё. Прибывшие на место полицейские нашли тела 24-летней девушки и её 25-летнего супруга с травмами головы.

По предварительным данным, молодые люди могли покончить с собой. На месте происшествия были найдены два пистолета со стёртыми номерами. Оружие, согласно экспертизе, не зарегистрировано на погибших.

Известно, что супруги приехали из Сахалинской области, 25-летний мужчина находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.

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#супруги
#тела
#наркотики
#санкт-петербург
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Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой в кафе в Бурятии
07 июля 2024, 12:25

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Сальмонеллез подтвердился у 75 человек, которые отравились роллами в одном из кафе в Республике Бурятия. Об этом говорится в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, большинство заболевших — несовершеннолетние. Медики выявили заболевание у 42 детей и 33 взрослых.

Уточняется, что продукция была изготовлена предприятием общественного питания города Гусиноозерск. В настоящее время расследование продолжается.

В ведомстве заключили, что на данный момент сотрудники Роспотребнадзора проводят на территории Бурятии все необходимые мероприятия.

Напомним, ранее в медучреждение Гусиноозерска обратились 22 человека с признаками отравления. Пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.

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#продукция
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На стройке детсада в Петербурге взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
Три человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке детсада в Петербурге
07 июля 2024, 11:35

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Санкт-Петербурге на стройке детского сада взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание удалось потушить оперативно прибывшим на место инцидента пожарным. Трое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Прежде сообщалось об инциденте с участием детей в Челябинской области. На палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра, упало дерево. Школьница погибла на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#возгорание
#санкт-петербург
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Две женщины получили ожоги после удара ВСУ по российскому региону
Сальдо: две женщины получили ожоги после атаки дронов ВСУ в Херсонской области
07 июля 2024, 11:25

Фото: istock / maxim4e4ek

Две жительницы Херсонской области получили ранения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, украинские военные атаковали дачный поселок «Экспресс» в Херсонской области с использованием FPV-дронов. Под удар БПЛА попали две женщины. С ожогами второй и третьей степени пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

Прежде сообщалось, что после атаки ВСУ на Воронежскую область загорелся один из складов. Из-за детонации боеприпасов в одном из населенных пунктов региона был введен режим ЧС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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В Челябинской области двоих детей придавило упавшим на палатку деревом
07 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Kkolosov

В Миассе на озере Тургояк двух детей придавило упавшим на палатку деревом. Об этом информирует СУ СК РФ Челябинской области.
Инцидент произошел 5 июля. Дерево упало на палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра.

Школьницу спасти не удалось, малышку с травмой головы госпитализировали. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. На ​пострадавшего упало дерево, и ствол раздробил ногу.

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Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки

В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
#уголовное дерево
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#девочка
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Режим ЧС ввели под Воронежем после атаки БПЛА ВСУ
07 июля 2024, 09:52

Фото: istock / Distortion Media

После атаки ВСУ на Воронежскую область загорелся один из складов. Детонация боеприпасов в настоящее время по-прежнему продолжается, в этой связи в границах населенного пункта Подгоренского района области введен режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев.
Из-за угрозы взрыва жителей населенного пункта эвакуируют в пункты временного размещения.

Гусев также сообщил, что в результате взрыва пламя перекинулось на хозпостройку жилого дома. Жертв удалось избежать. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск
#пожар
#бпла
#человек
#происшествия
#дома
#воронежская область
#всу
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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана побывал дома после ареста
РИА Новости: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между задержаниями
07 июля 2024, 07:59

Фото: iStock/Atstock Productions

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, однако уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
По словам источника агентства, обвиняемый находился дома, но ночью произошло задержание. Правоохранители арестовали Омарова в его доме в селе Сергокала. После он был доставлен в Махачкалу.

Ранее Омаров отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Напомним, вчера, 6 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении экономических преступлений экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Кража средств в крупном размере происходила с 2016 по 2022 гг. в составе преступной группы.

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СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
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#хулиганство
#сотрудники
#дома
#дагестан
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Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
ТАСС: старший брат Ащеулов может стать фигурантом дела о дискредитации ВС РФ
07 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Akintevs

Еще одно уголовное дело могут возбудить в отношении осужденного за госизмену старшего сына священника Игоря Ащеулова Иоанна. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что причиной для этого стала его речь в последнем слове на заседании суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн осудил российскую армию и правительство страны.

Ранее мужчины не стали оспаривать свою вину в суде.

Напомним, Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Мужчины хотели присоединиться к террористической организации и участвовать в боях против ВС РФ. Вскоре их задержали.

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#обвинение
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#суд
#священник
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Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки
МЧС: в Алуште ликвидировали горение лесной подстилки на 4,2 тысячи «квадратов»
07 июля 2024, 07:37

Фото: iStock/Distortion Media

Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что площадь возгорания составила почти 4,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 90 специалистов и 26 единиц техники.

Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по мск. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети. Из-за произошедшего пожара у Виноградного могут частично или даже полностью отключить газоснабжение.

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