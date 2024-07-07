Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета

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42-летний посетитель гипермаркета в Санкт-Петербурге ударил 29-летнего знакомого топором по голове, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи.
Что стало причиной ссоры, в результате которой мужчина нанес множественные удары по голове топором оппоненту, выясняют правоохранители.
Злоумышленник задержан. По данным «Фонтанки», нападавшим оказался вернувшийся из зоны СВО боец, однако эта информация не подтверждена.
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Что стало причиной ссоры, в результате которой мужчина нанес множественные удары по голове топором оппоненту, выясняют правоохранители.
Злоумышленник задержан. По данным «Фонтанки», нападавшим оказался вернувшийся из зоны СВО боец, однако эта информация не подтверждена.
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Анастасия Хохлова