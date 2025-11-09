Редкий хищник сопровождал автолюбителей в Приморском крае
Mash: тигр сопровождал автолюбителей в Приморском крае
В Приморском крае тигр некоторое время шел перед автомобилем по дороге. Об этом сообщает Telegram‑канал Amur Mash.
По данным паблика, животное бежало впереди машины словно охранник. Съемка велась недалеко от села Подъяпольское.
Пассажирам такой «эскорт» не понравился, и полосатого сопровождающего отогнали. На опубликованных кадрах видно, как тигр шагает и по проезжей части, и по обочине, а затем убегает в лес.
