Массовая резня на Гаити: детали

14 сентября 2025, 11:29

The Guardian: Бандиты устроили расправу над рыбацкой деревней на Гаити

Фото: istockphoto/Elwood

В ООН выразили глубокую озабоченность сообщениями о массовом убийстве по меньшей мере 40 человек в рыбацкой деревне Лабодри на Гаити к северу от Порт‑о‑Пренса. Об этом пишет The Guardian.