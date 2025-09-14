Массовая резня на Гаити: детали
В ООН выразили глубокую озабоченность сообщениями о массовом убийстве по меньшей мере 40 человек в рыбацкой деревне Лабодри на Гаити к северу от Порт‑о‑Пренса. Об этом пишет The Guardian.
По данным гаитянских СМИ, нападение произошло вечером 11 сентября и связано с распространением насилия за пределы столицы. Согласно сообщениям, после убийства лидера одной из банд деревню подожгли. Местные власти и очевидцы указывают на причастность членов бандитского альянса Viv Ansanm, который в мае признали террористической организацией США.
Американский Госдеп называет этот альянс одной из главных причин нестабильности в Гаити. Его формирования контролируют значительные районы столицы и усиливают влияние в окружающих территориях. Свидетели говорят о стрельбе, сломанных дверях и штурмах домов с мирными гражданами. Упоминается убийство детей, младенцев и пенсионеров.
Одну из семей полностью истребили: мать, отца, ребёнка и бабушку. Некоторые тела, по словам очевидцев, остались лежать на улице. Их съели бродячие псы. Из‑за паники многие жители бежали, и число погибших может увеличиться. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Представитель национальной полиции отказался комментировать эту информацию.
Трагедия случилась всего через несколько недель после того, как лидер Viv Ansanm и находящийся в розыске ФБР Джимми «Барбекю» Шеризье призвал перемещённых жителей Порт‑о‑Пренса вернуться домой. Вернувшиеся застали разграбленные и сожжённые дома, повреждённые дороги, снятые крыши, снесённые стены и украденные электрические провода. ООН призвала власти Гаити привлечь виновных к ответственности и остановить насилие.
По данным ООН, только за период с января по июнь 2025 года в результате бандитских столкновений в стране погибло не менее 3 141 человека. Международное сообщество призывает стабилизировать ситуацию.
