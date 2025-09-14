Во Владивостоке ревнивец зарезал бывшую жену на улице

14 сентября 2025, 04:19

Полиция Приморья задержала подозреваемого в убийстве бывшей жены из ревности

Фото: iStock/Tunatura

Во Владивостоке 28-летний мужчина зарезал 27-летнюю бывшую супругу.





По данным полиции, мужчина напал на потерпевшую с ножом в общественном месте, после чего скрылся с места преступления. Женщина скончалась от полученных ранений до приезда скорой помощи.





«Личность злоумышленника установлена. Им оказался 28-летний бывший супруг потерпевшей, который совершил преступление на почве ревности», — указано в официальном сообщении телеграм-канала УМВД по Приморскому краю.