Во Владивостоке ревнивец зарезал бывшую жену на улице
Полиция Приморья задержала подозреваемого в убийстве бывшей жены из ревности
Во Владивостоке 28-летний мужчина зарезал 27-летнюю бывшую супругу.
По данным полиции, мужчина напал на потерпевшую с ножом в общественном месте, после чего скрылся с места преступления. Женщина скончалась от полученных ранений до приезда скорой помощи.
«Личность злоумышленника установлена. Им оказался 28-летний бывший супруг потерпевшей, который совершил преступление на почве ревности», — указано в официальном сообщении телеграм-канала УМВД по Приморскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее семья не состояла на учете в органах внутренних дел как неблагополучная.