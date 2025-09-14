Оставившая ребёнка в туалете в Турции россиянка и её мать подали иск к опеке

14 сентября 2025, 11:10

Фото: iStock/simpson33

Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение дела о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденного ребёнка в туалете в Турции. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.