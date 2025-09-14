Оставившая ребёнка в туалете в Турции россиянка и её мать подали иск к опеке
Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение дела о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденного ребёнка в туалете в Турции. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.
Следственный отдел по городу Электросталь возбудил уголовное дело против Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной.
В феврале этого года суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
В настоящий момент ребёнок находится в приемной семье. Между тем, сама Бурнашкина вместе с матерью подали иск к органам опеки, оспаривая их действия. При этом уточняется, что сейчас они не имеют ограничений, которые мешали бы им взаимодействовать с ребенком.
Напомним, что в октябре 2024 года Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта Турции. Она оставила новорождённую девочку в унитазе и скрылась. После девушку задержали местные правоохранительные органы.
Читайте также: