В Англии задержали свыше 80 сторонников радикальной организации Palestine Action
Британская полиция задержала в Ливерпуле 82 сторонника запрещённой организации Palestine Action. Акция прошла во время ежегодного съезда правящей Лейбористской партии.
Съезд лейбористов проходит в Ливерпуле с 27 по 30 сентября. Перед мероприятием группа Defend Our Juries, регулярно организующая акции в поддержку Palestine Action, призвала активистов собраться и потребовать от премьер-министра Кира Стармера отменить запрет на деятельность организации. В воскресенье в центре города сотни человек вышли на улицы с плакатами в её поддержку.
Как сообщили в полиции Мерсисайда, в акции участвовали около 180 человек. При этом правоохранители отметили, что не все присутствовавшие совершили уголовно наказуемые действия. Всех нарушителей задержали, а позже отпустили под залог.
Власти Великобритании запретили Palestine Action в 2025 году. Членство в организации и её поддержка считаются уголовным преступлением и могут повлечь наказание вплоть до 14 лет лишения свободы.
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