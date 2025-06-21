Массово бросаются под машины: родителей предупреждают об опасной игре

21 июня 2025, 16:31

SHOT: в России дети массово бросаются под машины, играя в «Беги или умри»

Фото: iStock/eranicle

В России завирусилась опасная игра «Беги или умри», из-за которой дети бросаются под движущиеся автомобили. Один из подобных инцидентов недавно произошел в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.