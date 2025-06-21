Массово бросаются под машины: родителей предупреждают об опасной игре
В России завирусилась опасная игра «Беги или умри», из-за которой дети бросаются под движущиеся автомобили. Один из подобных инцидентов недавно произошел в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Компания подростков пряталась за припаркованными машинами возле ЖК «Пригород Лесное». Они ждали, когда перед ними появится автомобиль. Один из «игроков» выбежал на дорогу перед автобусом. Трагедии не случилось — водитель успел затормозить. После этого школьники перешли на другую сторону, чтобы продолжить выскакивать посреди проезжей части.
Предполагается, что злоумышленники заманивают несовершеннолетних в авантюру через мессенджеры. Аналогичные случаи массово фиксируются в разных регионах страны.
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