Хозяин натравил питбуля на женщину с ребенком во Владивостоке
Во Владивостоке хозяин натравил питбуля на женщину с ребенком, которые пришли по-соседски разобраться в детском конфликте. Сын владельца бойцовской собаки постоянно издевался над 11-летним мальчиком, пишет телеграм-канал 112.
Однако вместо конструктивного диалога мужчина скомандовал «фас», после чего его питомец разорвал одежду и несколько раз вцепился зубами в руки и ноги женщины. Пострадавшая пыталась закрыть собой сына, но агрессивное животное успело один раз его укусить.
Отмечается, что жертва написала заявление в полицию, но пока результатов нет. Местные жители сообщают, что хозяин продолжает выгуливать питбуля без поводка и намордника.
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