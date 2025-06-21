В Санкт-Петербурге задержали вора, похитившего 260 тысяч рублей у участника ПМЭФ
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже крупной суммы денег у участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал 78.ru.
Все случилось в гостинице на площади Александра Невского, где петербуржец похитил 260 тысяч рублей из сумки 43-летнего представителя организации «Умная страна», который приехал из Красногорска для участия в форуме.
Как заявил информатор в правоохранительных органах, подозреваемый забрал деньги бизнесмена в конференц-зале отеля. Петербуржец действовал быстро, однако вскоре его вычислили. Вора задержали у его дома на Искровском проспекте. Часть похищенных средств уже изъяли.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника, которому грозит уголовная ответственность за кражу в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству табачной продукции.
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