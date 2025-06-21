В Санкт-Петербурге задержали вора, похитившего 260 тысяч рублей у участника ПМЭФ

21 июня 2025, 15:08

Фото: iStock/ paolo_hppd

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже крупной суммы денег у участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал 78.ru.