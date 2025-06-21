Троих детей спасли из горящего дома в центре Москвы

21 июня 2025, 14:07

Фото: iStock/Distortion Media

Девятнадцать человек спасли при тушении пожара в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.





Возгорание вещей и мебели произошло в помещении консьержа на первом этаже дома №28 в Ковров переулке в Таганском районе. На место происшествия оперативно прибыла бригада из восемнадцати специалистов и шести единиц техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.



«В ходе ликвидации пожара с вышележащих этажей при помощи спасустройств выведено 19 человек, трое из которых – дети», – говорится в сообщении ведомства.