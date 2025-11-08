Массовое ДТП с красным шариком на северо-западе Москвы — видео
Массовое ДТП неподалеку от станции метро «Щукинская» в Москве спровоцировал водитель на китайском Zeekr, выехавший на встречную полосу.
Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT. На них видно, что мужчина держал руль одной рукой, а другой — красный шарик, из которого что‑то вдыхал.
Он пересёк двойную сплошную и врезался в машины, стоявшие на красном сигнале светофора в противоположном направлении. У одного автомобиля серьёзные повреждения, пешеходы, по данным источника, не пострадали.
Shot также указывает, что за рулём был 27‑летний Гарик М. Сотрудники ДПС оформили на него административный протокол. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.
