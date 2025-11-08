Массовое ДТП с красным шариком на северо-западе Москвы — видео

08 ноября 2025, 22:27

SHOT: Мужчина за рулем Zeekr устроил массовое ДТП недалеко от Щукинской — видео

Фото: istockphoto/z1b

Массовое ДТП неподалеку от станции метро «Щукинская» в Москве спровоцировал водитель на китайском Zeekr, выехавший на встречную полосу.