Смертельное ДТП в Адлере: мужчина попал под колёса BMW
В Адлере произошло смертельное ДТП: около 1:05 на улице Ленина 41-летний мужчина, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, попал под колёса автомобиля BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Выяснилось, что за рулём машины находился 42-летний водитель. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков.
Госавтоинспекция Сочи напомнила пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения: даже если пешеход прав, на дороге важнее всего — остаться живым.
