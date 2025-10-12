ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: подробности
Дептранс: ДТП на Дмитровском шоссе в Москве затруднило движение в центр
Движение в сторону центра затруднило ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 165Д. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.
На месте работают экстренные службы; обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.
Несколько часов назад сообщалось о ДТП на юго-востоке Москвы. Все произошло на на улице Юных Ленинцев в районе дома №46.
Водителям порекомендовали заранее подбирать объездные маршруты.
Перед этим публиковались кадры с места массовой аварии в Петербурге. Подробности в нашем материале.
