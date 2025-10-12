Достижения.рф

ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: подробности

Дептранс: ДТП на Дмитровском шоссе в Москве затруднило движение в центр
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Движение в сторону центра затруднило ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 165Д. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.



На месте работают экстренные службы; обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Несколько часов назад сообщалось о ДТП на юго-востоке Москвы. Все произошло на на улице Юных Ленинцев в районе дома №46.

Водителям порекомендовали заранее подбирать объездные маршруты.

Перед этим публиковались кадры с места массовой аварии в Петербурге. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0