ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: подробности

12 октября 2025, 12:10

Дептранс: ДТП на Дмитровском шоссе в Москве затруднило движение в центр

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Движение в сторону центра затруднило ДТП на Дмитровском шоссе в районе дома 165Д. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.