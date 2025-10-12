Массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы
Столкновение нескольких легковых автомобилей парализовало движение на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».
Массовая авария произошла сегодня утром, 12 октября, на улице Юных Ленинцев в районе дома №46. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб — они выясняют причины и обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших.
«Движение затруднено на 3-ей, 4-ой полосе движения и 3-ей полосе встречного движения на 1 км», — говорится в сообщении.В ведомстве попросили водителей заранее планировать поездки и выбирать пути объезда проблемного участка дороги.
