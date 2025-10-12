В Петербурге пенсионерка попала под колёса автобуса
В Петербурге пенсионерка попала под колёса автобуса, когда попыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошёл на Комсомольской площади после того, как пожилая женщина решила последовать плохому примеру молодого человека, перебегавшего дорогу между машинами.
Автобус, двигавшийся по разрешённому маршруту и поворачивавший направо, сбил женщину на переходе. Водитель сразу остановился и вместе с прохожими помог пенсионерке подняться и увёл её с проезжей части.
О состоянии петербурженки не сообщается. Также не уточняется, понадобилась ли ей медицинская помощь.
Читайте также: