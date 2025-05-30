SHOT: Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

30 мая 2025, 20:39

Фото: istockphoto/Dzurag

Нападение с молотком на сочинскую синагогу совершил мужчина, пишет Telegram-канал SHOT. Обозреватели отмечают, что, по предварительной информации, действиями злоумышленника руководил украинский куратор.