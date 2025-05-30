SHOT: Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи
Нападение с молотком на сочинскую синагогу совершил мужчина, пишет Telegram-канал SHOT. Обозреватели отмечают, что, по предварительной информации, действиями злоумышленника руководил украинский куратор.
Уточняется, что накануне 39-летний нападавший из Ессентуков подъехал на машине к синагоге на Альпийской улице. После он достал молоток, начав угрожать сторожу и попытался попасть на территорию. В итоге мужчина выломал калитку, повредив входную дверь, но в саму синагогу, где занимались дети, так и не попал. Позже он, снимая все на видео, кинул несколько камней в здание.
Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что он был на учете в психдиспансере.
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