Массовое ДТП произошло в Приамурье

20 сентября 2026, 16:56

ДТП с тремя машинами произошло в Приамурье, пять человек пострадали

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Амурской области произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом в Макс сообщил центр гражданской защиты и пожарной безопасности.