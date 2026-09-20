Массовое ДТП произошло в Приамурье
В Амурской области произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом в Макс сообщил центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Авария случилась сегодня в 15:56 по местному времени (09:56 мск) на девятом километре автодороги Свободный — Амурский ГХК, на подъезде к селу Юхта-3. По предварительным данным, автомобиль Honda Fit при совершении обгона задел «УАЗ-Патриот», после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Ipsum.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательной группы города Свободный. Они помогли пострадавшим выбраться из автомобилей и оказали им первую доврачебную помощь до приезда медиков.
Всех пострадавших доставили в областную больницу. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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