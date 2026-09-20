Назвали виновника смертельного ДТП на 103 километре МКАД в Москве
На внешней стороне 103–104-го километра МКАД, на участке между Хабаровской улицей и Щелковским шоссе, произошла авария с участием шести автомобилей. Виновником стал водитель грузовика Sollers Atlant, пишет Telegram-канал Shot.
По информации канала, мужчина двигался на высокой скорости по крайней правой полосе и врезался в очередь машин, стоявших перед заправкой. В результате удара один из автомобилей был полностью смятым.
Предварительно, один человек погиб, еще двое получили травмы. На месте работают экстренные службы, движение по МКАД затруднено.
Ранее в Москве на внешней стороне 103-го километра МКАД произошло ДТП. Об этом сообщал столичный Дептранс.
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