Назвали виновника смертельного ДТП на 103 километре МКАД в Москве

20 сентября 2026, 15:51

Shot: в смертельном ДТП с 6 машинами на МКАД виноват водитель грузовика

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На внешней стороне 103–104-го километра МКАД, на участке между Хабаровской улицей и Щелковским шоссе, произошла авария с участием шести автомобилей. Виновником стал водитель грузовика Sollers Atlant, пишет Telegram-канал Shot.