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Назвали виновника смертельного ДТП на 103 километре МКАД в Москве

Shot: в смертельном ДТП с 6 машинами на МКАД виноват водитель грузовика
Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На внешней стороне 103–104-го километра МКАД, на участке между Хабаровской улицей и Щелковским шоссе, произошла авария с участием шести автомобилей. Виновником стал водитель грузовика Sollers Atlant, пишет Telegram-канал Shot.



По информации канала, мужчина двигался на высокой скорости по крайней правой полосе и врезался в очередь машин, стоявших перед заправкой. В результате удара один из автомобилей был полностью смятым.

Предварительно, один человек погиб, еще двое получили травмы. На месте работают экстренные службы, движение по МКАД затруднено.

Ранее в Москве на внешней стороне 103-го километра МКАД произошло ДТП. Об этом сообщал столичный Дептранс.

Никита Кротов

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