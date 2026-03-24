Массовое ДТП произошло в Тюмени: есть пострадавшие
В Тюмени произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Тюменской области.
Авария случилась у дома №9 на улице Тимофея Кармацкого. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2109, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу BMW и столкнулся с ним.
После удара BMW врезался в столб, затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с Haval. От нового удара иномарку отбросило на две припаркованные машины.
В результате ДТП тяжелые травмы получила 53-летняя женщина, управлявшая Haval. Также пострадали 25-летний водитель BMW и его пассажир. Всех троих доставили в больницу. Водитель Лады травм не получил.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
