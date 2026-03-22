Три человека погибли в ДТП с грузовиками в Ярославской области
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с полуприцепами двух грузовиков в Ярославской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Согласно информации правоохранительных органов, авария произошла в 02:00 по московскому времени на 282-м километре трассы М-8. Водитель автомобиля Renault Duster потерял контроль над управлением и столкнулся с полуприцепами двух грузовиков MAN и Volvo, стоявших на дороге.
В результате столкновения водитель и два пассажира Renault погибли на месте от полученных травм. На месте происшествия ведётся расследование, уточняются все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале.
