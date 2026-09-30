Массовое ДТП с дорогими иномарками парализовало запад Москвы
На западе Москвы произошло массовое ДТП с участием дорогих иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария случилась на Веерной улице возле остановки «Сквер имени Анны Герман». По словам очевидцев, Porsche двигался прямо, в это время Infiniti начал поворачивать, а BMW попал под удар.
В результате пострадали три человека, погибших нет. Тяжелее всего пришлось 75-летнему водителю, который находился за рулём премиального японского авто. Его с рваными ранами доставили в городскую клиническую больницу. Остальные, по словам свидетелей, отделались испугом.
Отмечается, что за Infiniti числятся 82 штрафа, три из них остаются неоплаченными. При этом девять нарушений владелец получил только за этот год — в основном за превышение скорости и непристёгнутый ремень.
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