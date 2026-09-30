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В Чувашии пьяная мать за рулём насмерть сбила мужчину

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В Чувашии нетрезвая женщина за рулём легкового автомобиля насмерть сбила мужчину. Об этом информирует региональная прокуратура.



Установлено, что в июле 48-летняя местная жительница ехала за рулём Lada Vesta. В салоне автомобиля находился маленький ребёнок.

При въезде в Новочебоксарск автоледи слишком поздно увидела транспортное средство, стоявшее с выставленным аварийным знаком. Она попыталась объехать эту машину и сбила мужчину, который стоял рядом.

53-летний пострадавший получил травмы и скончался в больнице. Обвиняемая полностью признала вину и объяснила аварию тем, что во время движения отвлеклась на ребёнка. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось о ДТП в подмосковном Королёве. Там автобус сбил девятилетнего мальчика.

Ольга Щелокова

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