Массовое ДТП в Москве: детали

30 сентября 2025, 19:19

ДТП с тремя машинами в Москве парализовало движение на ТТК

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Движение по Третьему транспортному кольцу в Москве затруднено из‑за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».