Массовое ДТП в Москве: детали
Движение по Третьему транспортному кольцу в Москве затруднено из‑за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».
На внутренней стороне ТТК в районе 2‑го Крестовского переулка столкнулись три автомобиля. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Из‑за ДТП образовался затор протяжённостью около пяти километров, Дептранс рекомендует водителям выбирать объездные маршруты.
Ранее сообщалось, что на МКАД после столкновения между водителями произошла драка, зафиксированная уличной камерой. Автомобиль перестроился и врезался в другую машину, после чего участники инцидента вышли и несколько минут общались — затем один из мужчин ударил второго. Конфликт прекратил мужчина, вышедший из проезжавшего такси.
Читайте также: