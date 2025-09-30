Достижения.рф

В Калининграде грузовик насмерть сбил 9-летнего ребенка

Фото: iStock/JTeivans

В Калининграде водитель грузовика насмерть сбил 9 -летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в своем telegram-канале.



Как оказалось, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу во вторник около 13:54 по местному времени на пересечении улиц Банковская и Коммунальная. В это время его сбил водитель грузового автомобиля.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Сейчас ведется работа по установлению причин аварии. Прокуратура контролирует ход следствия.

Иван Мусатов

